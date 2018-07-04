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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:25 م
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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 11 عملة أثرية إلى نيويورك

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:01 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 11 عملة أثرية إلى نيويورك ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 11 عملة أثرية
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب 11 عملة معدنية أثرية قبل سفره إلى نيويورك.
 
صرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود اجسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب ،و بفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها 11 عملة معدنية يشتبه فى أثريتها.
 
 وبالعرض على لجنة من مركز الوحدات الاثرية بالميناء أفادت بأن المضبوطات عبارة عن 10 عملات  ترجع للعصر العثماني وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار، وعملة تخضع للقرار الجمهورى واتفاقية اليونسكو التى تمنع تصدير أو استيراد أو نقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير شرعية.
 
أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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