ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة معاشات كبار السن باستخدام الفيزا الدوارة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابى يضم ربة منزل وسائق توك توك تخصصا فى سرقة أموال أصحاب المعاشات ورواد البنوك، خاصة من كبار السن باستخدام الفيزا كارت الدوارة.

كانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتكرار وقائع سرقات رواد البنوك وعملاء ماكينات الصرف الآلى، وخاصة من كبار السن والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من الفيزا كارت (الفيزا الدوارة).

ووجه مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدمان أحمد العايدى ومحمد عاصم وكيلا فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة.

وتبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من، "رانيا ش ال" 28 سنة بدون عمل مقيمه بقرية الهياتم مركز المحلة سبق اتهامها فى 12 قضية (استيلاء - سرقة - نصب) آخرها القضية رقم 4446 جنح أول المحلة سرقـة، والمطلوبة فى عدد 9 أحكام قضائية محكوم عليها فيها بالسجن 9 سنوات و3 شهور، و"مجدى س م ال" 18سنة سائق توك توك مقيم بقرية الهياتم مركز المحلة، حيث كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيا بزعامة الأولى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من الفيزا كارت باستخدام "الفيزا الدوارة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة تمكن خلالها ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبحوزة المتهمة الأولى 8 فيزا كارت خاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و1320 جنيهاً ونقاب وبحوزة المتهم الثانى دراجة نارية (توك توك - بدون لوحات معدنية) ماركة بجاج هندى قيادته تم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفت المتهمة الأولى بقيامهما بتتبع عملاء البنوك من كبار السن غير القادرين على استخدام الفيزا كارت وقيامها بتقديم المساعدة لهم باستخدام الفيزا كارت الخاصة بهم بماكينة الصرف الآلى بعد الحصول على الرقم السرى الخاص بالعميل واستبدالها بفيزا أخرى بحوزتها، وادعائها لهم بتعطل الماكينة أو نفاد المبالغ بها وقيامها عقب ذلك باستخدام فيزا المجنى عليه وصرف ما بها من مبالغ مالية من ماكينة أخرى.

وأضافت أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات السرقة والنقاب المضبوط للتخفى به، وقيام المتهم الثانى بانتظارها بالدراجة النارية قيادته لتسهيل تمكينها من الهروب، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهمه الأولى، وأضاف حصوله على مبلغ100 جنيه عن كل واقعة.

وتم مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالغربية، للاستعلام عن أسماء الفيزا كارت المضبوطة، وتم التوصل إليهم واستدعائهم واتهموا المذكورة بسرقة المبالغ المالية الخاصة بهم باستخدام الفيزا كارت خاصتهم بماكينات الصرف الآلى بعد الحصول على الرقم السرى واستبدالها بفيزا أخرى بحوزتها وادعائها لهم بتعطل الماكينة أو نفاد المبالغ بها.