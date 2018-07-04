ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بينهم سيدة بالغربية

تمكن ضباط مباحث الغربية برئاسة العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء أيمن لقية مدير مباحث المديرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك من أرباب المعاشات وعملاء ماكينات الصرف الآلى وخاصة من كبار السن والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من الفيزا كارت.

وتم ضبط رانيا .ش .ال .ج 28 سنة بدون عمل مقيمه بقرية الهياتم - مركز المحلة سبق اتهامها فى 12 قضية استيلاء وسرقه ونصب آخرهم القضية رقم 4446 جنح أول المحلة 2018 سرقـه ) والمطلوبه فى9أحكام قضائية منهازالقضيه رقم 2315 جنح اول المحله 2018 حصر رقم 1938/2018 بتهمه سرقة حكم غيابى 6 شهور حبس مع النفاذ والقضية رقم 3315 جنح أول المحلة 2018 حصر رقم 1808/2018 بتهمه سرقة حكم غيابى 3 شهور حبس مع النفاذ والقضية رقم 4446 جنح اول المحله 2018 حصر رقم 1581/2018 بتهمه سرقة حكم غيابى سنة حبس مع النفاذ والقضية رقم 1989 جنح أول المحلة 2018 حصر رقم 1147/2018 بتهمة سرقة حكم غيابى سنة حبس مع النفاذ والقضية رقم 1988 جنح أول المحلة 2018 حصر رقم 1129/2018 بتهمة سرقة حكم غيابى سنة حبس مع النفاذ والقضية رقم 1037 جنح أول المحلة 2018 حصر رقم 1131/2018 بتهمه سرقة حكم غيابى سنه حبس مع النفاذ والقضية رقم 1606 جنح أول المحله 2018 - حصر رقم 884/2018 بتهمه سرقة حكم غيابى سنه حبس مع النفاذ والقضية رقم 10523/2017 جنح اول المحله - حصر رقم 198/2018 بتهمه سرقة حكم حضورى 3 سنوات حبس مع النفاذ والقضيه رقم 89 جنح أول المحلة 2017 حصر رقم 59/2018 بتهمه نصب حكم حضورى سنة حبس وكفالة 1000 جنيه .

وضبط مجدى .س .م .ال 18 سنة سائق توك توك-مقيم بقرية الهياتم مركز المحله بعد أن كونا تشكيلاً عصابيا بزعامة الاولى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليه من الفيزا كارت الفيزا الدوارة.

بتقنين الاجراءات تم إعداد عدة اكمنه ثابته ومتحركه تمكن خلالها ضباط فريق البحث من ضبط المتهمان وبحوزة المتهمه الأولى 8 فيزا كارت خاصين بالهيئه القوميه للتأمين الإجتماعى ومبلغ 1320 جنيهاً نقاب محكوم عليها بالسجن 10 سنوات وبحوزة المتهم الثانى دراجه ناريه توك توك بدون لوحات معدنيه قيادته تم التحفظ على المضبوطات

بمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفت المتهمه الأولى بقيامهما بتتبع عملاء البنوك من كبار السن الغير قادرين على إستخدام الفيزا كارت وقيامها بتقديم المساعده لهم بإستخدام الفيزا كارت الخاصه بهم بماكينة الصرف الآلى بعد الحصول على الرقم السرى الخاص بالعميل وإستبدالها بفيزا آخر ى بحوزتها وإدعائها لهم بتعطل الماكينه أو نفاذ المبالغ بها، وقيامها عقب ذلك بإستخدام فيزا المجنى علية وصرف ما بها من مبالغ ماليه من ماكينه آخر ى .

وأضافت أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات السرقه والنقاب المضبوط للتخفى به وقيام المتهم الثانى بإنتظارها بالدراجه الناريه قيادته لتسهيل تمكينها من الهروب وبمواجهة المتهم الثانى، أيد ما جاء بأقوال المتهمه الأولى وأضاف حصوله على مبلغ 100 جنيها عن كل واقعه

وتم مخاطبه الهيئه القوميه للتأمين الإجتماعى بالغربيه للإستعلام عن أسماء الفيزا كارت المضبوطه تبين أنها خاصه بكلا من عبدالعال .ال .ع71 سنة بالمعاش-مقيم شارع رضوان الحلو ثان المحله وفوقى ال ع .ال 73 سنه بالمعاش مقيم محلة ابوعلى مركز المحله وأمينة .ح 78 سنة بالمعاش مقيمة سوق اللبن ثالث المحله واحمد .ب .م ع 73 سنه بالمعاش مقيم منشية الامراء مركز المحله و السعيد .ال .م .ال 73 سنة بالمعاش مقيم بقرية بشبيش مركز المحله وعادل .ف .م .د58 سنة معاش مبكر مقيم شارع محمد الدسوقى ثان المحله عطية .م ع جارى تحديده بمعرفة التامينات الاجتماعيه ومحمد .ال .ع جارى تحديده بمعرفة التامينات الاجتماعيه تم تحديد واستدعاء اصحاب الفيزا كارت واتهموا المذكوره بسرقة المبالغ المالية الخاصة بهم بإستخدام الفيزا كارت خاصتهم بماكينات الصرف الآلى بعد الحصول على الرقم السرى وإستبدالها بفيزا آخر ى بحوزتها وإدعائها لهم بتعطل الماكينه أو نفاذ المبالغ بها.