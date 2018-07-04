صور..ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس كازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبى - أ ش أ

بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الحالية لكازاخستان، مع الرئيس الكازاخستانى نور سلطان نزار باييف، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس نزار رحب، خلال اللقاء، بزيارة الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن الزيارة تعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية والعمل المشترك فى ضوء سعى البلدين إلى فتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات.

وأكد الجانبان، سعى البلدين إلى تنمية علاقاتهما الثنائية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة وغيرها من أوجه التعاون الذى يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وشددا على أهمية ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب، إضافة إلى ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولى فى سبيل تحقيق السلام و الأمان والتنمية فى المنطقة والعالم.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة أستانا فى زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان، حيث كان فى استقباله لدى وصوله قصر الرئاسة، الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان.



جانب من استقبال ولى عهد أبوظبى



مراسم استقبال ولى عهد أبوظبى