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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:30 ص
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صور.. وفد من قيادات "البوابة نيوز" فى زيارة لليوم السابع

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:00 ص
صور.. وفد من قيادات "البوابة نيوز" فى زيارة لليوم السابع جانب من الزيارة
كتب أمين صالح
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زار وفد من قيادات موقع البوابة نيوز "اليوم السابع" ضم داليا عبد الرحيم رئيس تحرير "البوابة نيوز"، والدكتورة غادة عبد الرحيم المشرف العام على الموقع، وشاهندة عبد الرحيم رئيس قسم الخارجى، وذلك فى إطار تبادل الخبرات بين المؤسستين الصحفيتين وجاءت الزيارة فى ظل عدد من اتفاقيات التعاون والمشاركة والتحالفات المستقبلية، التى يجرى وضع الترتيبات النهائية للانتهاء منها بين المؤسستين.

واستقبل الوفد، الذى جاءت زيارته فى إطار التنسيق والتواصل الدائم بين المؤسستين، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع".

ورافق الكاتب الصحفى خالد صلاح وفد قيادات جريدة البوابة نيوز فى جولة بصالة تحرير "اليوم السابع"، حيث عرض عليهم آليات العمل خلال صالة التحرير، كما تفقد الوفد أقسام الجريدة، وعملية تدفق الأخبار داخل صالة التحرير.

وعبر الكاتب الصحفى خالد صلاح عن تقدير "اليوم السابع" لـ"البوابة نيوز" وللدكتور عبد الرحيم على وجميع قيادات التحرير فى مؤسسته، كما تقدم بخالص التهانى القلبية للزميلة داليا عبد الرحيم على توليها رئاسة تحرير موقع البوابة نيوز.

و"اليوم السابع" من جانبه يرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع "البوابة نيوز"، والذى يصب فى صالح سوق الصحافة الإلكترونية فى مصر، والتى تواجه عددا كبيرا من التحديات.

كما تمنت قيادات تحرير "اليوم السابع" التوفيق الكامل للزميلات فى القيام بمهامهم على أكمل وجه تحت قيادة الدكتور عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز".
 
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