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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:23 ص
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صور.. مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لقانون الإجهاض فى الأرجنتين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:43 ص
صور.. مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لقانون الإجهاض فى الأرجنتين مظاهرات الأرجنتين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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خرجت العديد من النساء فى تظاهرات أمس الثلاثاء، أمام البرلمان أمام مبنى الكونجرس فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للتظاهر دعماً منهن لتشريع حق المرأة فى الإجهاض.

ومن ناحية أخرى، خرجت مظاهرات رفضا لقانون الإجهاض الذى يناقشه البرلمان الأرجنتينى.

وحظي هذا الموضوع مؤخرا باهتمام أكبر حين قال الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، إنه يؤيد النقاش وسيشجع حلفاءه في الكونجرس على التصويت لما يرونه مناسبا، رغم معارضته الشخصية لتشريع الإجهاض.

وتسمح الأرجنتين حاليا بالإجهاض فى حالات محددة، بما فى ذلك الاغتصاب أو فى حال وجود مخاطر على حياة الأم، شأنها في ذلك شأن معظم بلدان أمريكا اللاتينية. وتنتقد جماعات حقوق الإنسان الحاجة للحصول على إذن بالإجهاض من القاضى، الأمر الذى يؤدى فى الغالب إلى تأخيرات طويلة أو رفض الإجراء.  

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