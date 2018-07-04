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الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:06 م
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صور.. مظاهرات أمام البرلمان البريطانى ضد البريكست

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:07 م
صور.. مظاهرات أمام البرلمان البريطانى ضد البريكست مظاهرات ضد البريكست
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر الالآف من مؤيدى البقاء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء وسط العاصمة البريطانية لندن، ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأجرى رئيس الوزراء الهولندى مارك روتيه محادثات، أمس الثلاثاء، مع نظيرته البريطانية تيريزا ماى فى أسبوع حاسم من المقرر تحدد فيه شكل العلاقات التجارية بين بلادها والاتحاد الأوروبى عقب البريكست.ووصلت ماى إلى المقر الرسمى لرئيس الوزراء لإجراء محادثات حول مأدبة غداء.

واكتفى الزعيمان بالضحك عندما سألهما الصحفيون ما اذا كان الاتحاد الأوروبى سيدعم اقتراح ماى المفترض لخيار ثالث للتغلب على مشكلة الترتيبات الجمركية الصعبة لفترة ما بعد البريكست.

وتتعرض ماي إلى ضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبى داخل حزبها للحفاظ على وعدها بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبى، إلا أنه ليس امامها وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات ضد الاتحاد الأوروبى
مظاهرات ضد الاتحاد الأوروبى

 

مظاهرات ضد بريكست
مظاهرات ضد بريكست

 

احتجاجات
احتجاجات

 

أعلام بريطانيا والاتحاد الأوروبى
أعلام بريطانيا والاتحاد الأوروبى

 

جانب الاحتجاجات
جانب الاحتجاجات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 


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