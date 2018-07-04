صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بانهيار عقار فى الأردن

وكالات الأنباء

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انهيار عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق فى منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شمال شرق عمان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال محافظ الزرقاء محمد سمیران، اليوم الأربعاء، إن المبنى مشید منذ عام 1970 ويعود لورثة، اجتهد أحدهم بعمل صيانة للطابق الأرضى بإزالة الجدران والاكتفاء بالأعمدة والقواعد الإسمنتیة، الأمر الذى أدى إلى انهیار المبنى فجر الیوم.



وأشار إلى أن الدفاع المدنى أخلى وفاتین إلى المستشفى، وأسعف 6 إصابات وحالاتهم العامة متوسطة، فیما یحاول إخراج 3 أشخاص محاصرین تحت الأنقاض.



وأكد سمیران إخلاء الأبنیة المجاورة من السكان لإجراءات السلامة العامة، حیث أسعف 3 أشخاص منهم أصیبوا بحالات هلع.

وتم تشكیل لجنة لدراسة أسباب الانهیار، لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.



قوات الدفاع المدنى



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