video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بانهيار عقار فى الأردن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:10 م
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بانهيار عقار فى الأردن انهيار عقار بالأردن
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انهيار عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق فى منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شمال شرق عمان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال محافظ الزرقاء محمد سمیران، اليوم الأربعاء، إن المبنى مشید منذ عام 1970 ويعود لورثة، اجتهد أحدهم بعمل صيانة للطابق الأرضى بإزالة الجدران والاكتفاء بالأعمدة والقواعد الإسمنتیة، الأمر الذى أدى إلى انهیار المبنى فجر الیوم.

وأشار إلى أن الدفاع المدنى أخلى وفاتین إلى المستشفى، وأسعف 6 إصابات وحالاتهم العامة متوسطة، فیما یحاول إخراج 3 أشخاص محاصرین تحت الأنقاض.

وأكد سمیران إخلاء الأبنیة المجاورة من السكان لإجراءات السلامة العامة، حیث أسعف 3 أشخاص منهم أصیبوا بحالات هلع.

وتم تشكیل لجنة لدراسة أسباب الانهیار، لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

111
قوات الدفاع المدنى

 

الأردن
الأردن

 

تضرر السيارات
تضرر السيارات

 

جانب من انهيار عقار بالأردن
جانب من انهيار عقار بالأردن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استدعاء رئيس حى الساحل ومسئول الإسكان لسماع أقوالهما فى انهيار عقارين

قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة انهيار "عقار شبرا"

الرعب يسيطر على سكان حى الساحل بعد انهيار عقارين.. عشرات المنازل تنتظر المعانية الهندسية.. ورئيس الحى: المعاينة أثبتت سلامة المنزلين قبل انهيارهما.. ونائب محافظ القاهرة يكلف بعمل حصر دقيق للمنشآت الآيلة للسقوط

محافظة القاهرة: 8 أسر متضررة من انهيار عقارى الساحل.. وإخلاء 4 أسر من العقار الـ3

انهيار عقار

الأردن

أخبار عربية




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة