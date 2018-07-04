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صور.. مؤيدو رئيس الوزراء الماليزى السابق ينظمون وقفة احتجاجية للتضامن معه

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:32 ص
صور.. مؤيدو رئيس الوزراء الماليزى السابق ينظمون وقفة احتجاجية للتضامن معه وقفة احتجاجية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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نظم عدد من مؤيدو رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق وقفة احتجاجية أمام محكمة ماليزية لإعلان التضامن معه.

وجهت محكمة ماليزية لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 3 اتهامات بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال موقعه للكسب غير المشروع فى إطار تحقيق فى أموال مختلسة من صندوق (1إم.دى.بى) الحكومى.

والاتهامات مرتبطة بكيفية تحويل 42 مليون رينجيت (10 ملايين دولار) من (إس.آر.سى إنترناشيونال)، وهى وحدة كانت تابعة للصندوق، إلى الحساب المصرفى الشخصى لنجيب.

 

مؤيدو رئيس الوزراء الماليزى السابق
مؤيدو رئيس الوزراء الماليزى السابق

 

لافتات التضامن مع نجيب عبدالرازق
لافتات التضامن مع نجيب عبدالرازق

 

جانب من الوقفة الاحتجاجية
جانب من الوقفة الاحتجاجية

 

 


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