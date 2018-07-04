video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اندلاع أعمال عنف غرب فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:19 ص
صور.. اندلاع أعمال عنف غرب فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطى اندلاع أعمال عنف غرب فرنسا
نانت (أ ف ب)
إضافة تعليق

اندلعت أعمال عنف فى عدد من أحياء مدينة نانت فى غرب فرنسا، ليل الثلاثاء، إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطى أطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمنى.

وقال مدير شرطة المدينة جان-كريستوف برتران إنه قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ) أوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن "السائق الذى تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفا فى الشرطة" مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة فى ركبتيه "فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار وأصاب الشاب الذى مات لسوء الحظ".

وبحسب مصادر أمنية فإن الشاب أصيب فى الشريان السباتى وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

ومن جهته قال المدعى العام فى نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس، إنه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التى دفعت الشرطى لاستخدام سلاحه".

وفور شيوع نبأ وفاة الشاب اندلعت أعمال عنف فى عدد من الأحياء الحساسة فى المدينة حيث نزل إلى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة واضرموا النيران فى سيارات واحرقوا جزئيا مركزا تجاريا، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى ستيفن (24 عاما) لمراسلة فرانس برس، إنه سمع "دوى انفجارات"، مؤكدا أن "كل شىء كان يحترق وكانت ألسنة النيران تلتهم حاويات نفايات وسيارات وكان (الشبان) يحطمون كل شىء، وقد استمر هذا الامر وقتا طويلا جدا".

واستدعت السلطات تعزيزات أمنية إلى المدينة.

رجال الإطفاء فى فرنسا
رجال الإطفاء فى فرنسا

 

جانب من تواجد رجال الإطفاء فى فرنسا
جانب من تواجد رجال الإطفاء فى فرنسا

 

أعمال عنف فى فرنسا
أعمال عنف فى فرنسا

 

جانب من أعمال العنف فى فرنسا
جانب من أعمال العنف فى فرنسا

 

إخماد حرائق فى فرنسا
إخماد حرائق فى فرنسا

 

جانب من إخماد الحرائق فى فرنسا
جانب من إخماد الحرائق فى فرنسا

 

شرطة فرنسا تخمد أعمال العنف
شرطة فرنسا تخمد أعمال العنف

 

جانب من حرائق السيارات
جانب من حرائق السيارات

 

حرق سيارة فى فرنسا
حرق سيارة فى فرنسا

 

جانب من حرق السيارة
جانب من حرق السيارة

 

اندلاع أعمال العنف فى فرنسا
اندلاع أعمال العنف فى فرنسا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الفرنسية تجلى مهاجرين يحتلون جامعة بالقرب من باريس

الشرطة الفرنسية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات فى مدينة مارسيليا

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة