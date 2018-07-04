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صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد سياسة الحكومة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:15 ص
صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد سياسة الحكومة مظاهرات نيكاراجوا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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واصل العشرات من مواطنى نيكاراجوا اليوم الأربعاء، التظاهر ضد سياسة الحكومة، حيث رفعوا الأعلام ورددوا الأناشيد الوطنية.

وكانت شرطة نيكاراجوا قُتلت شخص وأصيب 11 آخرون السبت الماضى، فى إطلاق نار استهدف متظاهرين فى العاصمة ماناجوا.

وقال ماركو كارمونا أمين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (المنظمة غير الحكومية المحلية) عبر التلفزيون، إنّ "شابًا يبلغ الثالثة والعشرين من عمره قُتل" السبت فى ماناجوا، وأضاف "تم إبلاغنا أيضا بإصابة 11 شخصا بجروح، بينهم فتاة أصابت رصاصة رأسها".

وفى وقت سابق كانت المسؤولة فى "مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان" فيلما نونيز قالت لوكالة فرانس برس إنّ مسلحين فتحوا النار على مجموعة من المتظاهرين كانوا يمرون بالقرب من مبنى تسيطر عليه مجموعة شبه عسكرية فى جنوب غرب ماناجوا.

وتظاهرة "مسيرة الزهور" هى أوّل تجمع حاشد منذ التظاهرة التى تم تنظيمهما فى 30 مايو تضامنا مع أهالى الاطفال والمراهقين الذين قُتلوا بأيدى قوات الأمن.

متظاهرو نيكاراجوا
متظاهرو نيكاراجوا

 

رفع الأعلام خلال المظاهرات
رفع الأعلام خلال المظاهرات

 

جانب من مظاهرات نيكاراجوا
جانب من مظاهرات نيكاراجوا

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 


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