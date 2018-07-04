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صحيفة كويتية: نشر قوات بريطانية فى الكويت نهاية العام

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:26 ص
صحيفة كويتية: نشر قوات بريطانية فى الكويت نهاية العام القوات البريطانية ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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أفادت صحيفة "النهار" الكويتية، أن بريطانيا وافقت على نشر قوات لها فى الكويت، فى أعقاب اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضى، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد إلى لندن، والتى اختتمها أمس الأول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسى رفيع المستوى – لم تذكر اسمه – قوله، أن بريطانيا رحبت ووافقت على الطلب الكويتى بتواجد قوات لها فى الكويت، على أن يتم بحث باقى التفاصيل فى وقت لاحق، متوقعا نشر القوات نهاية العام الحالى.

وأضافت أن وسائل اعلام انجليزية كشفت أن بريطانيا تدرس طلبا بتواجد عسكرى محدود لقواتها فى الكويت، والتى عبرت عن اهتمامها بتواجد بريطانى إضافى، لافتة إلى أن السفير البريطانى فى الكويت مايكل دافنبورت، قال فى مقابلة مع شبكة (فورسيز) البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية، أن حجم هذا التواجد لن يكون كبيرا، مؤكدا أن علاقات الدفاع ركيزة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السفير دافنبورت أن ارسال قوة عسكرية بريطانية للكويت سيكون فى اطار التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الدفاع، والمعروف باسم (لجنة التوجيه المشتركة)، واصفا العلاقات الدفاعية بين لندن والكويت بالـ(محورية) فى إطار علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين الممتدة منذ نحو 120 عاماً.

 


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