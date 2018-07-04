video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صحف الإمارات: مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 نموذج جديد فى التعاون بين العرب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:11 ص
صحف الإمارات: مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 نموذج جديد فى التعاون بين العرب مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018
أبوظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، فى افتتاحياتها بانعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018"، الذى يقام بمشاركة إماراتية واسعة ويعد الأول من نوعه فى مصر لتحديث الأداء الحكومى ويأتى انعقاده تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين الإماراتى والمصرى لتكون نموذجا جديدا فى التعاون بين الدول العربية.

فتحت عنوان "الإمارات نموذج عالمي".. قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" الذى يقام بمشاركة إماراتية واسعة يعد الأول من نوعه فى مصر لتحديث الأداء الحكومي، وسط حرص كبير من الجانبين الإماراتى والمصرى على نقل التجربة الإماراتية الرائدة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل ممارسات العمل الحكومى ما بين الجانبين المصرى والإماراتي.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتى تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تكون نموذجا جديدا فى التعاون بين الدول العربية.

وأوضحت "الاتحاد"، فى ختام افتتاحيتها، أن التعاون بين البلدين فى مجال تطوير العمل الحكومى من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والنماذج التطويرية فى العمل الحكومى والمؤسسي، هو الهدف الذى تسعى إليه قيادة البلدين من أجل تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين من تقدم ورقي، وتحقيق مستقبل أفضل لشباب المنطقة.

ومن ناحيتها وتحت عنوان "الإمارات ومصر إرث تاريخي".. قالت صحيفة البيان الإماراتية، أن هناك علاقة أخوة و شراكة استراتيجية تربط الإمارات ومصر فى مختلف المجالات، ويأتى مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018"- الذى افتتح أعماله فى القاهرة، أمس /الثلاثاء/، تحت رعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة إماراتية - ليؤكد مدى قوة وتطور العلاقات بين البلدين، التى تنعكس بوضوح فى سعيهما معا للتعاون فى مجال تطوير العمل الحكومى وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية.

وأوضحت "البيان"، فى ختام افتتاحيتها، أن مشاركة الإمارات فى المؤتمر تأتى تأكيدا لحرص دولة الإمارات وتنفيذا لتوجيهات قيادتها الرشيدة ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر لفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "التميز الحكومى"

غدا.. رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى

التخطيط: جائزة "مصر للتميز الحكومى" تتماشى مع رؤية مصر 2030

مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018

مصر

الامارات

العرب

وزيره التخطيط




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة