صحف الإمارات: مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 نموذج جديد فى التعاون بين العرب

أبوظبى(أ ش أ)

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، فى افتتاحياتها بانعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018"، الذى يقام بمشاركة إماراتية واسعة ويعد الأول من نوعه فى مصر لتحديث الأداء الحكومى ويأتى انعقاده تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين الإماراتى والمصرى لتكون نموذجا جديدا فى التعاون بين الدول العربية.

فتحت عنوان "الإمارات نموذج عالمي".. قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" الذى يقام بمشاركة إماراتية واسعة يعد الأول من نوعه فى مصر لتحديث الأداء الحكومي، وسط حرص كبير من الجانبين الإماراتى والمصرى على نقل التجربة الإماراتية الرائدة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل ممارسات العمل الحكومى ما بين الجانبين المصرى والإماراتي.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتى تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تكون نموذجا جديدا فى التعاون بين الدول العربية.

وأوضحت "الاتحاد"، فى ختام افتتاحيتها، أن التعاون بين البلدين فى مجال تطوير العمل الحكومى من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والنماذج التطويرية فى العمل الحكومى والمؤسسي، هو الهدف الذى تسعى إليه قيادة البلدين من أجل تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين من تقدم ورقي، وتحقيق مستقبل أفضل لشباب المنطقة.

ومن ناحيتها وتحت عنوان "الإمارات ومصر إرث تاريخي".. قالت صحيفة البيان الإماراتية، أن هناك علاقة أخوة و شراكة استراتيجية تربط الإمارات ومصر فى مختلف المجالات، ويأتى مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018"- الذى افتتح أعماله فى القاهرة، أمس /الثلاثاء/، تحت رعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة إماراتية - ليؤكد مدى قوة وتطور العلاقات بين البلدين، التى تنعكس بوضوح فى سعيهما معا للتعاون فى مجال تطوير العمل الحكومى وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية.

وأوضحت "البيان"، فى ختام افتتاحيتها، أن مشاركة الإمارات فى المؤتمر تأتى تأكيدا لحرص دولة الإمارات وتنفيذا لتوجيهات قيادتها الرشيدة ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.