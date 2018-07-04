شكرى يبحث مع زعيم الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج الألمانى تنفيذ الإصلاح الاقتصاد

كتب : أحمد جمعة

التقي وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم الأربعاء بزعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) "فولكر كاودر".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد خلال لقائه بالنائب الألماني علي اعتزازنا بصداقته لمصر، حيث نوه بأهمية زيارته الأخيرة للقاهرة خلال الفترة من 23-26 مايو 2018 والتي التقى خلالها بالرئيس السيسى، وتقدير الحكومة المصرية لالتزامه الشخصي والجهد الذي يبذله لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض مع النائب الالماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مطالباً بتشجيع الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر، أخذاً فى الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حالياً لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دولياً.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن الارتياح لزيادة السياحة الألمانية إلى مصر خلال عام 2017 لتتجاوز 1.2 مليون سائح، وتوقعنا قيام ألمانيا بإعادة النظر فى تعديل التحذير الخاص بحظر الطيران فوق سيناء تحت 26 ألف قدم. وبهذه المناسبة، وجه وزير الخارجية الشكر للنائب كاودر علي إسهامه الشخصي في تشجيع الحكومة الألمانية على المشاركة في تمويل تأسيس متحف اخناتون بالمنيا خلال الفترة القادمة.

من جانبه، عبّر النائب الألماني عن سعادته باستقبال الوزير شكري في برلين، وتقديره الكبير لمصر التي يحرص على زيارتها بشكل دائم، وتقديره للدور الرائد لها كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، مشيداً بالسيد الرئيس الذي التقي به مؤخراً خلال زيارته لمصر، وما شهدته العلاقات المصرية الألمانية من طفرة كبيرة في عهده، على خلفية المساعي المصرية لتنفيذ خطة تنموية طموحة يضطلع فيها الجانب الألماني بدور كبير من خلال الاطر المختلفة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان زعيم الأغلبية " كاودر" اشار الى انه دائم التحدث مع دوائر صنع القرار المختلفة فى برلين حول أهمية تعزيز العلاقة مع مصر، وضرورة الوفاء بكافة الاحتياجات المصرية من الدعم الألماني، مشيراً الي إدراك المانيا الكامل بأن استقرار مصر يرتبط باستقرار أوضاعها الاقتصادية وقدرتها علي استكمال برنامجها الاصلاحي الاقتصادي، ومن هنا فإنه يعمل بجهد لزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر. وأكد في هذا السياق، على ان استقرار مصر ايضاً يؤدي الى استقرار الشرق الاوسط ويحقق مصلحة مباشرة لألمانيا.