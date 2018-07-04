سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 4-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.69 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.69 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.72 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.73 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.76 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.70 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

مسئول أممى: الاتحاد الأوروبى الأكثر تضررا من العقوبات المفروضة ضد روسيا

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائرى اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت أشد وقعا على الاتحاد الأوروبى لأنها فرضت لأسباب سياسية دون دراسة تأثيرها على الأسواق العالمية.

وقال الجزائرى - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية " - "روسيا دولة ذات دخل متوسط للفرد، ونتيجة العقوبات ضد روسيا تمثلت بتحفيز التنمية فى البلاد للمنتجات التى يتم شراؤها فى أوروبا، وخاصة المنتجات الزراعية. وعندما كنت فى زيارة إلى بروكسل، قال لى الأمين العام للاتحاد الأوروبى للمنتجين الزراعيين إنهم لم يحصلوا على تعويض من الخسائر الناجمة عن إغلاق السوق الروسية وأنه من غير العدل أن يدفع المزارعون الصغار فى أوروبا تكاليف التناقضات السياسية بين الاتحاد الأوروبى وروسيا".