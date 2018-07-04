video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:23 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

 

ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 4-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.69 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.79  جنيه للشراء

20.94  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.69 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.72 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.73 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.76 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.70  جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

مسئول أممى: الاتحاد الأوروبى الأكثر تضررا من العقوبات المفروضة ضد روسيا

 

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائرى اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت أشد وقعا على الاتحاد الأوروبى لأنها فرضت لأسباب سياسية دون دراسة تأثيرها على الأسواق العالمية.

 

وقال الجزائرى - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية " - "روسيا دولة ذات دخل متوسط للفرد، ونتيجة العقوبات ضد روسيا تمثلت بتحفيز التنمية فى البلاد للمنتجات التى يتم شراؤها فى أوروبا، وخاصة المنتجات الزراعية. وعندما كنت فى زيارة إلى بروكسل، قال لى الأمين العام للاتحاد الأوروبى للمنتجين الزراعيين إنهم لم يحصلوا على تعويض من الخسائر الناجمة عن إغلاق السوق الروسية وأنه من غير العدل أن يدفع المزارعون الصغار فى أوروبا تكاليف التناقضات السياسية بين الاتحاد الأوروبى وروسيا".

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة