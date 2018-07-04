رئيس الوزراء: مصر قطعت خلال السنوات الأربعة الماضية شوطا كبيرا نحو التنمية - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر مصر للتميز الحكومى، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية للحضور بالمؤتمر، مضيفا أن جائزة التميز الحكومى ستكون آلية لنشر التنافسية.

ونقل مدبولى، خلال كلمته بمؤتمر مصر للتميز الحكومى، تحيات الشعب المصرى لقيادة وشعب الإمارات، موضحا أن المؤتمر يتزامن مع مرحلة جديدة بتكليفه لرئاسة الحكومة لاستكمال ما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من خطط لتحقيق التنمية الشاملة ، بدعم من قيادة سياسية تتميز بالشجاعة والعزم.

وقال إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربعة الماضية شوطا كبيرا من العمل نحو التنمية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق العديد من المؤشرات ومعدلات نمو تجاوزت 5.4% وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له.



















































































