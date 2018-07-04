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رئيس البرلمان العراقى السابق: لن نكون جزءا من أى تشكيل طائفى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:17 م
رئيس البرلمان العراقى السابق: لن نكون جزءا من أى تشكيل طائفى سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى
أ ش أ
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نفى مكتب رئيس البرلمان العراقى السابق سليم الجبورى اليوم الأربعاء أن يكون الأخير جزءا من أى تشكيل طائفى.

وذكر المكتب - فى بيان أوردته قناة السومرية الأربعاء أن رئيس البرلمان السابق سليم الجبورى لن يكون جزءا من أى تشكيل طائفى..مضيفا أن الاجتماع الذى عقد فى مدينة اسطنبول التركية كان عرضيا ولم يفض لأى شيء..مشيرا إلى أن اللقاءات بين القيادات السياسية مستمرة فى بغداد لبلورة أهداف مشتركة تسهل عملية تشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت مدينة اسطنبول قد استضافت مؤخرا اجتماعات سياسية لبعض القوى التى تدعى تمثيل المكون السنى خارج العراق والتى اعتبرها بعض العراقيين بأنها مؤامرة تحاك ضد العراق .. قائلين : "إنه ليس من مصلحة العراق أن تستقوى هذه الكتلة ببعض الدول على الكتل السياسية الأخرى لتحقيق مصالح شخصية خاصة أن العراق يمر بأزمة ثقة وتدخلات خارجية وهو ما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا البلد وشعبه".

ومن ناحية أخرى..نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر كردية القول :"إن القوات التركية جددت قصفها المدفعى على القرى الكردية العراقية شمال شرقى أربيل".

وكان الجيش التركى قد أعلن - السبت الماضى - على حسابه فى تويتر، أنه نفذ ضربات جوية فى منطقة أفاسين باسيان شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين أكراد.


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