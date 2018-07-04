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الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:35 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4/7/2018 بمحافظات مصر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4/7/2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة- أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة شمالاً ليسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 37 
 
وسط الدلتا 23 36
 
الإسكندرية 23 31
 
بلطيم 23 32
 
مطروح 22 31
 
السلوم 20 30
 
سيوة 25 39
 
بورسعيد 24 33
 
دمياط 23 32
 
العريش 20 32
 
رفح 20 32
 
الإسماعيلية 22 37
 
السويس 24 35
 
رأس سدر 24 32
 
نخل 20 36
 
نويبع 27 37
 
طابا 25 36 
 
كاترين 20 34
 
الطور 28 35
 
شرم الشيخ 29 38 
 
الغردقة 29 37
 
مرسى علم 29 36
 
الفيوم 22 38
 
بني سويف 22 38
 
المنيا 22 38
 
أسيوط 24 39
 
سوهاج 25 39
 
قنا 25 40
 
الأقصر 26 41
 
أسوان 28 42
 
أبوسمبل 28 41
 
الوادي الجديد 28 42
 
شلاتين 28 37 
 
أبو رماد 28 38
 
راس حدربة 28 37
 
حلايب 29 35
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 42 
 
المدينة 33 46
 
الرياض 30 45
 
المنامة 32 39
 
أبوظبى 32 44
 
الدوحة 30 40
 
الكويت 32 46
 
دمشق 18 40
 
بيروت 25 30
 
عمان 20 35
 
القدس 20 31
 
غزة 24 30
 
بغداد 31 47
 
مسقط 31 36 
 
صنعاء 16 28
 
الخرطوم 28 40
 
طرابلس 24 32
 
تونس 25 36
 
الجزائر 20 28
 
الرباط 16 25
 
نواكشوط 23 28
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 13 32 
 
إسطنبول 21 30
 
إسلام آباد 23 31
 
نيودلهي 28 35
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 25 29
 
كوالالمبور 23 32
 
طوكيو 24 32
 
أثينا 23 34
 
روما 20 32
 
باريس 18 29
 
مدريد 26 30
 
برلين 15 29
 
لندن 16 25
 
مونتريال 23 34
 
موسكو 11 20
 
نيويورك 23 31
 
واشنطن 24 33
 

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