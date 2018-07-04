حصاد الأخبار.. بدء صرف المعاشات ببنك ناصر ومكاتب البريد غدًا بعلاوة 15%

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

امتحانات الثانوية العامة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

التدخين

الأرصاد الجوية

تفاصيل المنح اليابانية

السكك الحديدية

لخدمة سكان المناطق غير الآمنة..



مدبولى: الانتهاء من 4900 وحدة سكنية بمشروع "المحروسة 1و2"

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان