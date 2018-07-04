حصاد الأخبار.. بدء صرف المعاشات ببنك ناصر ومكاتب البريد غدًا بعلاوة 15%

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
غادة والى تعلن إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج مرضى الإدمان فى الصعيد
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
الرى: نراقب زراعات الأرز بالأقمار الصناعية.. والمخالفات أقل من العام الماضى
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى
الكهرباء: إنشاء برجين بخط ميت الصارم بالمنصورة على أراضى الغير بالقوة الجبرية
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ننشر نسب نجاح العينات العشوائية لجيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
القوى العاملة: مصرى يحصل على 190 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
مركز الأزهر للفتوى: التدخين حرام وحرمته على البائع والمشترى والمصنع
التدخين
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
الأرصاد الجوية
دلوقتى تقدر تكمل تعليمك فى اليابان.. تعرف على تفاصيل المنح لطلبة الثانوية
تفاصيل المنح اليابانية
السكة الحديد: نخطط لشراء 800 عربة بضائع جديدة للوصول بالمنقول لـ25 مليون طن
السكك الحديدية
لخدمة سكان المناطق غير الآمنة..
مدبولى: الانتهاء من 4900 وحدة سكنية بمشروع "المحروسة 1و2"
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
محافظة القاهرة: أزلنا 66% من إجمالى الأكشاك المخالفة بالعاصمة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
تعرف على أكبر المحافظات المستهلكة للمياه فى الزراعة والشرب
"زراعة الجيزة": المحافظة خالية من شكاوى توزيع الأسمدة منذ عام ونصف
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
"النقل" تطلب نقل موقف أقاليم المرج لقليوب بعد غلق محطة المترو لتقليل التكدس
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
الجريدة الرسمية تنشر قرار شيخ الأزهر والبابا تواضروس بتشكيل بيت العائلة المصرية
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
الإسكان: سحب 9186 كراسة شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بـ "سكن مصر"
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير النقل: الدائرى الإقليمى جاهز للافتتاح نهاية الشهر الجارى
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
"التعليم العالى": 25 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كليات تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها.. تعرف عليها × 9 معلومات
"التضامن" تبدأ صرف المعاشات ببنك ناصر ومكاتب البريد غدًا بعلاوة 15%
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
"التعليم العالى": 30 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الأوقاف: 51 مدرسة قرآنية جديدة وإجمالى المدارس يصل 690 مدرسة
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
"الصحة" تشن حملات مفاجئة على المستشفيات بالجيزة لرصد شكاوى المواطنين
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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