حبس 4 شباب بتهمة تعاطى المخدرات وممارسة الشذوذ فى منيا القمح

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة العامة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أربعة شباب أعمارهم 18 سنة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وممارسة الشذوذ.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من " أحمد م ال" 18 سنة مقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح، بقيام "عزازي س ع" 18 سنة، مقيم ذات القرية، باستدراجه إلى المقابر والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بمساعدة كل من " أحمد أ م" و" أحمد م ع" وتصويره عاريا، وتعذيبه بإطفاء السجاير بجسده،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4948 لسنة 2018، إداري مركز شرطة منيا القمخ.

وكشفت التحقيقات التي قام بها ضباط منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، عن قيام "أحمد م ال " باستدراج " عزازي س ع" لممارسة الرزيلة، تحت تأثير المخدر، مستغلا مرضه كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم مقاومته، وتصويره ونشر الفيديو، وبعد علم "عزازي" بنشر الفيديو بين شباب القرية، قرر أن ينتقم لنفسه، بمساعدة صدقيه" أحمد أ م" و" أحمد م ع" وقاموا باستدراج مقدم البلاغ، إلي المقابر، وقاموا بتجريده من ملابسه وهتك عرضه بعد تصوريه عاريا، وتعذيبه بإطفاء السجاير بجسده، وبالعرض علي النيابة قررت إجراء تحليل المخدرات لهم، وتبين قيامهم الأربعة بتعاطي المواد المخدرة، ووجهت النيابة للشاكي تهمة تعاطي المخدرات، وللأخرين تهمة التعذيب والتعدي الجنسي. وتعاطي المخدرات.