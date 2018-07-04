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حبس مدير شركة للإتصالات و 4 آخرين لتورطهم فى سرقة فرع الشركة بالهرم

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:34 م
حبس مدير شركة للإتصالات و 4 آخرين لتورطهم فى سرقة فرع الشركة بالهرم سرقة بالإكراه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مدير فرع إحدى شركات الاتصالات و4 آخرين بعد تسهيل الأول للمتهمين الآخرين سرقة الشركة بالاشتراك معهم، وادعائه تعرضها للسرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من "سامح.ع.م"، مدير فرع إحدى شركات الاتصالات و"ريمون.ع.ص"، المسئول عن فروع البيع بذات الشركة بمنطقة الجيزة، حيث قرر الأول أنه حال تواجده بالمحل عمله فوجئ بدخول 4 أشخاص للمحل، بحوزة أحدهم سلاح نارى طبنجة، وقيدوه بأحد المقاعد وهددوه بالإيذاء ثم استولوا من المحل على (7 هواتف محمولة، وبعض كروت الشحن والإكسسوارات، مبلغ مالى قدره 67 ألف جنيه، هاتفه المحمول) وفروا هاربين.

 

بالانتقال والفحص أسفرت جهود فريق البحث من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات إلى عدم صحة أقوال المبلغ الأول، وبإعادة مناقشته أقر باختلاقه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واعترف بسابقة اختلاسه 56 ألف جنيه من عهدة المحل، وأنه اتفق مع أصدقائه كلٍ من "بشوى.ه.س" 24 سنة موظف بقرع الشركة و"مارك.م.م" 21 سنة، ومقيم مدينة أكتوبر و"شادى.أ.ع" 20 سنة، و"عبدالله.أ.ا" 21 سنة، ومقيم بذات العنوان على الحضور للمحل عمله والاستيلاء على المسروقات واختلاقه واقعة السرقة بالإكراه خشية افتضاح أمر اختلاسه للمبلغ المالى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهم (7) هواتف محمول، وإكسسوارات بحوالى 30 ألف جنيه، كروت شحن بحوالى 10 آلاف جنيه، مبلغ 9000 جنيه، وبحوزة الأول طبنجة صوت، وبمناقشتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق مع المبلغ الأول، وأضافوا إنفاقهم مبلغ 2000 جنيه من المبلغ المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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