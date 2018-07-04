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حبس حلوانى وشقيقه لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى إمبابة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:48 م
حبس حلوانى وشقيقه لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى إمبابة محكمة -أرشيفية
كتب ــ سليم على
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قررت  نيابة قسم امبابة، حبس حلواني وشقيقه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق توك توك، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شقيقهما الثالث لاشتراكه معهما في الواقعة.  
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء زيارة المجنى عليه "سيد . ا . ع" البالغ من العمر 42 عاما، سائق توك توك، منزل شقيقه بشارع عويس فى إمبابة، وأثناء قيامه بركن التوك توك الخاص به أمام منزل شقيقته، اصطدم بالمتهم "حسن . ع . ال"، 32 سنة، حلوانى، فنشبت بينهما مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى، لولا تدخل الأهالى.  
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم اشتد غضبه وقرر الاستنجاد بشقيقيه "عبد السلام . ع"، و"كرم . ع"، وعاد مرة أخرى للمجنى عليه واشتبك الثلاثة معه، وقام المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه، وطعنه مما أدى لإصابته فى أماكن متفرقه من جسده، ليسقط غارقا فى دمائه، وفروا هاربين.   
 
وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد كمين تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض على المتهم الأول وشقيقه الثانى، بينما تمكن الثالث من الهرب، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة. 

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