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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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حبس جزار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيدة عجوز عن طريق الإكراه بالدقى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:01 م
حبس جزار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيدة عجوز عن طريق الإكراه بالدقى متهم - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة الدقى، حبس عامل بمحل جزارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيدة عجوز بالإكراه بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن قسم شرطة الدقى تلقى بلاغا من "رفعت.ح.م"، صاحب محل جزارة كائن بدائرة القسم، ومقيم بذات العنوان، بأنه حال توجهه للإطمئنان على والدته "زينب.ن.أ"، سن 89، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، اكتشف توثيق يدها بشريط لاصق، وسرقة مشغولاتها الذهبية وهى عبارة عن  2 أسورة، 2 غويشة و 4 خاتم. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "محمد.ج.ع"، سن 26، عامل بمحل الجزارة، ملك المُبلغ، ومقيم بدائرة القسم.
 
وأضافت التحقيقات، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بسبب مروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها بالشقة فعقد العزم على سرقتها ،وبإرشاده أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليها والمُبلغ تعرفا عليها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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