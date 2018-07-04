حالة الطقس اليوم الأربعاء 4/7/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22.

الطقس فى الأردن

نهارًا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتكون الأجواء حارة بوجهٍ عام لا سيما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



في خليج العقبة - الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كل المناطق، وشديد الحرارة فى الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.