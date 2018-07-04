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"تنفيذى وزراء الاتصالات العرب" يستعرض برنامج الابتكار التكنولوجى لتشغيل الشباب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:56 م
"تنفيذى وزراء الاتصالات العرب" يستعرض برنامج الابتكار التكنولوجى لتشغيل الشباب الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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عقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ (43 ) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة وزير الاتصالات التونسى محمد الأنور معروف، وبمشاركة وزيرة الاتصالات السودانية تهانى عبدالله (نائب رئيس المكتب )، ووفود من الدول الأعضاء وهى "الكويت والسعودية وقطر والأردن "
 
 
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن على، إن الاجتماع تابع نتائج فرق العمل التابعة للمجلس فى مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وتابع التنظيم لعقد معرض طوابع البريد العربى فى مدينة وجده المغربية وإصدار طابع البريد العربى الموحد. 
 
 
وأضاف على فى تصريح له اليوم، "أن الاجتماع ناقش مشروع جدول أعمال يتضمن عددا من البنود منها التحضير العربى لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم للاتحاد الدولى للاتصالات والمقررعقده فى دبى أكتوبر 2018، وكذلك التحضير للمؤتمر العالمى القادم للاتصالات الرجياوية المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ بداية عام 2019، إلى جانب استعراض برنامج الابتكار والتجديد التكنولوجى من أجل التشغيل الذى أطلقته المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم دور الشباب فى تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .
 
 

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