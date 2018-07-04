video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تموين الجيزة تحرر 38 محضرا فى حملة على المخابز والمستودعات بالواحات البحرية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:34 ص
تموين الجيزة تحرر 38 محضرا فى حملة على المخابز والمستودعات بالواحات البحرية هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية شنت حملة تموينية مكبرة على مركز الواحات البحرية وفقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتشكيل مجموعات للعمل على أرض الواقع، وتوجيهات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، لمتابعة الحالة التموينية بدائرة الإدارة والمشاكل التى تواجهها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل المجموعة برئاسة وكيل المديرية.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحملات التى شنتها اللجنة أسفرت عن تحرير 38 محضر جاءت على النحو التالي، 7 محاضر فى مجال محطات تموين الوقود ومستودعات البوتاجاز وتم مصادرة 9 اسطوانات، إلى جانب تحرير محضرين فى مجال البقالة التموينية، و28 محضر فى مجال الأسواق، ومحضر فى مجال المخابز.

وتابع "كامل"، أن إدارة التفتيش الفنى بالمديرية قامت بتدريب رؤوساء مكاتب التموين بالواحات على استخدام أجهزة الحاسب فى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات تموينية مستجدة، وخصم واضافة، واجراء المحاسبة الشهرية للتجار التموينيين، والاستعلام عن البطاقات التموينية عن طريق موقع دعم مصر، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع التجار التموينيين بالباويطى وتم حل كافة مشاكلهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين الجيزة": حرمان المخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة من تداول السلع

اخر الاخبار

التجار التموينيين

تموين الجيزة

اخبار مصر

وزير التموين

الواحات البحرية




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة