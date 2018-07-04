تموين الجيزة تحرر 38 محضرا فى حملة على المخابز والمستودعات بالواحات البحرية

كتب إبراهيم سالم

قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية شنت حملة تموينية مكبرة على مركز الواحات البحرية وفقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتشكيل مجموعات للعمل على أرض الواقع، وتوجيهات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، لمتابعة الحالة التموينية بدائرة الإدارة والمشاكل التى تواجهها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل المجموعة برئاسة وكيل المديرية.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحملات التى شنتها اللجنة أسفرت عن تحرير 38 محضر جاءت على النحو التالي، 7 محاضر فى مجال محطات تموين الوقود ومستودعات البوتاجاز وتم مصادرة 9 اسطوانات، إلى جانب تحرير محضرين فى مجال البقالة التموينية، و28 محضر فى مجال الأسواق، ومحضر فى مجال المخابز.

وتابع "كامل"، أن إدارة التفتيش الفنى بالمديرية قامت بتدريب رؤوساء مكاتب التموين بالواحات على استخدام أجهزة الحاسب فى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات تموينية مستجدة، وخصم واضافة، واجراء المحاسبة الشهرية للتجار التموينيين، والاستعلام عن البطاقات التموينية عن طريق موقع دعم مصر، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع التجار التموينيين بالباويطى وتم حل كافة مشاكلهم.