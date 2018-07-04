تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارعى وادى النيل والحجاز لاستكمال أعمال المترو

كتب إبراهيم سالم

تبدأ محافظة الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذ إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل "بالمهندسين" لمسافه 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعة مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعة مع شارع شهاب وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعة مع شارع وادى النيل حتى تقاطعة مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق حيث تبدأ أعمال الغلق بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة القادمة الموافق 6 يوليو 2018 وتستمر لمدة 3 سنوات.

** وفيما يلى أهم التعديلات المرورية لشارعى وادى النيل والحجاز:

- القادم من نفق وادى النيل إتجاه شارع جامعة الدول العربية الدخول يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية

- القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب الدخول يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب

- القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز الدخول يسارا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز.

- القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه نفق وادى النيل الدخول يسارا اتجاه شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.