تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بإدارة مرور الجيزة، إقامة إنه سيتم إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو لمدة 3 سنوات لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، إقامة وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إجراء تحويلات بالمنطقة فى الاتجاه القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، إقامة أما القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.

واستطرد المصدر، إقامة أنه على القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز، إقامة والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارا اتجاه شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق ستقوم بوضع حواجز حديدية وتركيب سدادات بالطريق قبل بدء أعمال الحفر مع القيام بمراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المرور المنتشرة بالمكان وتدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والخدمات لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم.