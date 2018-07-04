تعرف على أكبر المحافظات المستهلكة للمياه فى الزراعة والشرب

كتبت أسماء نصار

اتجهت الحكومة، إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه عن طريق خطة تقودها وزارة الرى، وتضم 9 وزارات أبرزها وزارات الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والمؤسسات الدينية لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنيين والحفاظ على كل قطرة مياه، عن طريق عقد لقاءات جماهيرية ودينية وبرامج تعليمية لغرس هذه الثقافة وربطها بالمفاهيم الدينية والتربوية والوطنية.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المحافظات المستهلكة للمياه فى قطاعى الزراعة والشرب.

1- محافظة البحيرة الأعلى فى استهلاك مياه الرى بسبب اتساع نطاقها الزراعى.

2- محافظة القاهرة الأعلى فى استخدام مياه الشرب.

3- محافظة الجيزة تحتل المرتبة الثانية فى أعلى محافظات الجمهورية المستهلكة لمياه الشرب.

4- محافظة الإسكندرية تحتل المرتبة الثالثة فى المحافظات الأعلى استخدامًا لمياه الشرب.

5- يستهلك قطاع الزراعة 85% من الموارد المائية ومياه الشرب حوالى 11 إلا ربع مليار متر مكعب.