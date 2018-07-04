تشكيل مجموعة للتعاون ضد التهرب الضريبى فى العالم

(أ ف ب) -

أعلنت هيئات الضرائب فى خمس دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة الثلاثاء تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبى وتبييض الاموال على الصعيد العالمى وبين الدول.

وتضم مجموعة "جوينتس تشيفز اوف غلوبال تاكس انفورسمنت" (جاى 5) مسؤولين من هيئات متخصصة من استراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتم تشكيل المجموعة بدعوة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى اوروبا لتعزيز مكافحة التهرب الضريبى بحسب وكالة العائدات فى كندا.

وتهدف المجموعة الى "تشكيل هيئة دولية لتطبيق القانون من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتحسين القدرة العملانية من خلال مقاربات جديدة بالاضافة الى القيام بعمليات مشتركة" بهدف ملاحقة "الاشخاص الذين يسهلون ارتكاب جنح متعلقة بالضرائب فى الخارج".

وأعلنت وكالة العائدات فى بيان ان خبراء الدول الخميس أعدوا خلال الاجتماع الاول للمجموعة الاسبوع الماضى "خططا وطرقا لرصد الجرائم الالكترونية والاشخاص الذين يسهلون ارتكاب الجنح عبر الدول".

ويفترض ان يواصل أعضاء المجموعة نقاشاتهم من خلال اتصالات فصلية عبر الدائرة الهاتفية المغلقة وأيضا خلال اجتماع فى 2019 لمنتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى اوروبا حول الضرائب والجنح.

وصرح دون فورت مسؤول هيئة التحقيق الجنائى فى مصلحة الضرائب الاميركية "لا يمكننا الاستمرار بالعمل كالسابق وعدم تقاسم أى معلومات مع سائر الدول بينما أفراد العصابات والمتهربين من الضرائب يتلاعبون بالنظام ويستغلون ثغراته لربحهم الشخصي".

وتابع فورت "تهدف مجموعة +جاى 5+ الى الغاء الحواجز والافادة من الممارسات الافضل لكل الدول الاعضاء وان تصبح مجموعة عملانية رائدة وقادرة على ممارسة ضغوط على المجرمين الدوليين بفضل سبل لم يكن لدينا وصول اليها قبلا".

وأكدت جوان شاربونو المديرة العامة لوكالة العائدات فى كندا ان الهدف أيضا هو مكافحة "الجرائم الالكترونية عبر استخدام عملات افتراضية".

وأقر البرلمان البريطانى فى مايو الماضى اجراء لمكافحة التعتيم فى الملاذات الضريبية ضمن المملكة المتحدة من خلال ارغام اراضيها ما وراء البحار على التصريح علنا عن هوية مالكى الشركات المسجلة فيها.

وتحل الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية بعد سويسرا فى التصنيف العالمى للسرية المصرفية والتى غالبا ما ترتبط بتبييض الاموال، كما أعدته منظمة "تاكس جاستيس نتوورك" غير الحكومية.