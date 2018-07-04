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تسجيل 6732 إصابة بالحمى القلاعية فى بكين خلال النصف الأول من العام الجارى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:56 ص
تسجيل 6732 إصابة بالحمى القلاعية فى بكين خلال النصف الأول من العام الجارى حمى قلاعية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلن مركز بكين للسيطرة والوقاية من الأمراض تسجيل إصابة 6732 شخصا بمرض الحمى القلاعية فى بكين خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأشار المركز –وفقا لصحيفة "بكين ديلى" اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل هذه الإصابات حتى الثلاثين من يونيو الماضي، بزيادة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن ثمانى حالات من المصابين فى ظروف حرجة دون تسجيل أية وفيات حتى الآن.

ونوه المركز إلى أن موسم الذروة للإصابة بهذا المرض هو يوليو وأغسطس فى بكين، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة حيث يصبح الفيروس أكثر نشاطا، وسط توقعات بتزايد عدد الحالات المبلغ عنها خلال الشهر الجارى.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية يصيب الأبقار والأغنام وينتقل إلى الإنسان، وأعراضه تتمثل فى ارتفاع درجة حرارة الجسم ووجود فقاعات مائية فى الفم وعلى القدمين، وينتقل المرض من الحيوان للإنسان عن طريق الهواء والألبان غير المغلية واللحوم الملوثة غير جيدة الطهى.

 


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حمى قلاعيه

الصين

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الحمى القلاعيه فى الصين




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