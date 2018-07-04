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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 م
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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف الجيزة لـ30 أغسطس

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:18 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف الجيزة لـ30 أغسطس المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهمهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث عنف الجيزة، لـ 30 أغسطس لمرافعة الدفاع.
 
ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.

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