بلومبرج: أوبر تجرى محادثات مع كريم لدمج عملياتهما فى الشرق الأوسط

(رويترز)

ذكرت بلومبرج أمس الثلاثاء، أن أوبر تكنولوجيز تجرى محادثات أولية مع منافستها كريم لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب فى الشرق الأوسط.

وأوردت بلومبرج ذلك النبأ نقلا عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات.

وأضاف التقرير أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم الحاليون النشاط المدمج الجديد بينما يبقى على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. وثمة مقترح آخر تحوز أوبر بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب فى الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن أوبر قالت خلال محادثاتها مع كريم إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة إن لم تشتر كريم كلية.

ولم ترد الشركتان على طلب للتعليق.