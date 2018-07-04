video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بلومبرج: أوبر تجرى محادثات مع كريم لدمج عملياتهما فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:19 ص
بلومبرج: أوبر تجرى محادثات مع كريم لدمج عملياتهما فى الشرق الأوسط شركتا أوبر وكريم
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت بلومبرج أمس الثلاثاء، أن أوبر تكنولوجيز تجرى محادثات أولية مع منافستها كريم لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب فى الشرق الأوسط.

وأوردت بلومبرج ذلك النبأ نقلا عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات.

وأضاف التقرير أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم الحاليون النشاط المدمج الجديد بينما يبقى على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. وثمة مقترح آخر تحوز أوبر بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب فى الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن أوبر قالت خلال محادثاتها مع كريم إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة إن لم تشتر كريم كلية.

ولم ترد الشركتان على طلب للتعليق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما داخل مصر لجلسة 23 يونيو

تعرف على محطات دعوى وقف أوبر وكريم وطعن الحكومة على الحكم × 8 نقاط

اوبر

كريم

بلومبرج

الاقتصاد

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة