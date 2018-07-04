بدء استقبال ملفات المرشحين للانتخابات البلدية الموريتانية المقبلة

نواكشوط (أ ش أ)

أطلقت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عملية إيداع ملفات الترشحات للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة.

وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات -فى بيان- إن ملفات الترشحات للانتخابات البلدية تودع لدى اللجان المحلية للجنة ابتداء من اليوم وحتى منتصف ليل الجمعة 13 يوليو الجاري.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد دعت، قبل أسبوعين، المواطنين البالغين سن التصويت إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية؛ ليتمكنوا من ممارسة واجبهم المدني، والإدلاء بأصواتهم طبقا لاختياراتهم خلال الانتخابات المقبلة.

وقررت موريتانيا إجراء الانتخابات فى الأول من سبتمبر المقبل.