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بدء احتفال تكريم الشيخ محمد بن راشد فى الجامعة العربية - صور

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:38 م
بدء احتفال تكريم الشيخ محمد بن راشد فى الجامعة العربية - صور تكريم محمد بن راشد
كتب مصطفى عنبر
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بدأت منذ قليل احتفالية جامعة الدول العربية، لتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى، وذلك تقديراً لدوره الرائد فى مجال التنمية الإنسانية، سواء فى الإمارات أو على المستوى العربى.
 
 
ويقوم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، بمنح الشيخ محمد بن راشد درع جامعة الدول العربية للريادة فى العمل التنموى، حيث يستلمه نيابة عنه محمد بن عبد الله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات.
 
 
وشهدت الاحتفالية حضوراً من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة وعدداً من الشخصيات العامة، الرسمية وغير الرسمية. 
 
 
ويلقى أبو الغيط كلمة يتناول خلالها اسهامات بن راشد في مجال التنمية الإنسانية.
 
 
ويعد "درع العمل التنموي العربى" جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها اسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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