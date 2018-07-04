اندلاع أعمال عنف غرب فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطى

نانت (أ ف ب)

اندلعت أعمال عنف فى عدد من أحياء مدينة نانت فى غرب فرنسا، ليل الثلاثاء، إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطى أطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمنى.

وقال مدير شرطة المدينة جان-كريستوف برتران إنه قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ) أوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن "السائق الذى تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفا فى الشرطة" مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة فى ركبتيه "فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار وأصاب الشاب الذى مات لسوء الحظ".

وبحسب مصادر أمنية فإن الشاب أصيب فى الشريان السباتى وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

ومن جهته قال المدعى العام فى نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس، إنه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التى دفعت الشرطى لاستخدام سلاحه".

وفور شيوع نبأ وفاة الشاب اندلعت أعمال عنف فى عدد من الأحياء الحساسة فى المدينة حيث نزل إلى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة واضرموا النيران فى سيارات واحرقوا جزئيا مركزا تجاريا، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى ستيفن (24 عاما) لمراسلة فرانس برس، إنه سمع "دوى انفجارات"، مؤكدا أن "كل شىء كان يحترق وكانت ألسنة النيران تلتهم حاويات نفايات وسيارات وكان (الشبان) يحطمون كل شىء، وقد استمر هذا الامر وقتا طويلا جدا".

واستدعت السلطات تعزيزات أمنية إلى المدينة.