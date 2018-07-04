النيابة تقرر تشريح جثة طفل توفى خنقا بحبل الناموسية بقرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة جمعة الششتاوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار هثيم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة طفل عمره 11 سنة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "عبد العزيز أ س" 60 سنة عامل زراعى، مقيم جميزة بنى عمرو، بوفاة نجله "عبد الرحمن" 11 سنة طالب بالصف السادس الإبتدائى، أثناء لهوه داخل غرفة نومه.

وبسؤال والده قرر أنه أثناء قيام الطفل باللهو داخل غرفة نومه تعثرت قدماه، ما أدى إلى التفاف حبل الناموسية المتواجدة أعلى السرير حول عنقه ووفاته، وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب إسفكسيا الخنق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.