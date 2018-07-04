النقض تلغى أحكام سجن المتهمين بأحداث "سيدى جابر" وتعيد محاكمتهم

كتبت هدى أبو بكر

قبلت محكمة النقض، اليوم، الأربعاء ، طعون 113 متهما على أحكام السجن ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدى جابر" بالإسكندرية ، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

وجاء منطوق الحكم كالآتى: " قضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المحكوم علية أحمد عبد العزيز ونقض الحكم والمطعون فيه وإعادة محاكمة جميع الطاعنين عدا المحكوم عليهم غيابيا".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، اصدرت فى أبريل 2017، حكمها بالقضية بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخريين مما أسند إليهم من اتهامات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل والشروع فيه والتعدى على رجال الشرطة واحتلال قسم شرطة وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب وسرقة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.