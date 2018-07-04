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النقابة العامة للعاملين بالبناء: مؤشرات إيجابية لإعادة تشغيل القومية للأسمنت

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:00 ص
النقابة العامة للعاملين بالبناء: مؤشرات إيجابية لإعادة تشغيل القومية للأسمنت عبد المنعم الجمل
كتب عبد الحليم سالم
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كشف عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن هناك مؤشرات إيجابية من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن إعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت مرة أخرى.

وأضاف عبد المنعم الجمل لـ"اليوم السابع" أن الشركة القومية للاسمنت بين طريقين إما إعادة تشغيلها وهو الأقرب أو تصفيتها، والفيصل فى ذلك هو الدراسة التى سيتم إعدادها، لافتا أن هناك رغبة حقيقة من وزير قطاع الأعمال العام للوقوف الايجابى بجانب الشركة.

وحول مشكلة العاملين مع القابضة الكيماوية ، فيما يتعلق بالمعاش المبكر، قال: إنه تم إحالة الخلاف إلى التحكيم للفصل بين الطرفين.


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عبد المنعم الجمل




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