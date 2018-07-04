video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المالية: تنظيم 7 ندوات بالجامعات للتوعية بنظامى إدارة المعلومات المالية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:53 م
المالية: تنظيم 7 ندوات بالجامعات للتوعية بنظامى إدارة المعلومات المالية جانب من الندوه
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ، نظمت وزارة المالية مؤخرا 7 ندوات وورش عمل بالجامعات المصرية وهى جامعة القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط وجنوب الوادى وقناة السويس والإسكندرية على مستوى المناطق الجغرافية بهدف رفع كفاءة العاملين القائمين على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع الإلكترونى (GPS).
 
من جانبه ، أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة على أهمية عقد هذه اللقاءات المباشرة بهدف تعريف المشاركين فى المنظومة بأهم المستجدات ، والتى منها تفعيل الرقابة على التأشيرات العامة والخاصة وتفعيل الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.
 
بالإضافة إلى توعية العاملين بالجهات الإدارية إلى آلية عمل قيود الإقفال وإعداد ختامى 2017 / 2018  وكيفية بدء تنفيذ موازنة العام المالى 2018 / 2019 ، مع التأكيد على إستمرار الدور الهام لشركة (E-Finance)  وتقديمها للدعم الفنى المتواصل فى أسرع وقت ممكن.
 
وأضاف رئيس قطاع الموازنة أن هذه الورش لاقت حضوراً كثيفاً من العاملين بالإدارات المالية بالجهات الإدارية بالدولة على مستوى كافة المواقع الجغرافية حيث زادت أعداد المتدربين عن 4600 متدرباً .
 
وطالب الحضور بعقد مزيد من هذه الندوات والورش لما لها من أهمية فى الرد على التساؤلات والاستفسارات وإحاطتهم بأحدث وآخر المستجدات فى المنظومة ، كما أبدت الجامعات سعادتها بإستضافة الحدث وظهر ذلك من خلال التعاون المشترك وقيام بعض رؤساء وأمناء الجامعات بإستقبال وإفتتاح هذه الورش.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية لـ"اليوم السابع": مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد

محمد معيط

وزارة المالية

منظومة الدفع الإلكترونى




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة