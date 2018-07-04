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الكونجرس الأمريكى يؤيد تقرير أجهزة الاستخبارات حول التدخل الروسى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:53 م
الكونجرس الأمريكى يؤيد تقرير أجهزة الاستخبارات حول التدخل الروسى الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت مجلة "نيوزويك"، أن لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، قالت إن استخلاص وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعوم بأدلة.

 

ونقلت المجلة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، عن بيان صادر من مكتب رئيس لجنة الاستخبارات، السيناتور الجمهورى ريتشارد بور، أمس الثلاثاء، قوله إن اللجنة قضت الأشهر الـ16 الماضية فى مراجعة المصادر والمعلومات والتحليلات التى قام عليها تقييم مجتمع الاستخبارات ولا نرى أى سبب للاعتراض على الاستنتاجات.

 

وخلص تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكية لعام 2017، الذى أجرته وكالة الاستخبارات المركزية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالى FBI ووكالة الأمن القومى NSA إلى أن الحكومة الروسية، بموجب أمر مباشر من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حاولوا التدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 حتى يفوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

 

وقال التقييم "كانت أهداف روسيا تقويض الثقة العامة فى العملية الديمقراطية الأمريكية وتشويه سمعة الوزيرة كلينتون وإلحاق الضرر بانتخابها ورئاستها المحتملة". وأضاف "فيما كذلك تفضيل بوتين والحكومة الروسية الواضح للرئيس المنتخب ترامب".


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