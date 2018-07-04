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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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القوى العاملة: الانتهاء من قبول طلبات 100 سائق للعمل بإحدى دول الخليج غدا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:30 م
القوى العاملة: الانتهاء من قبول طلبات 100 سائق للعمل بإحدى دول الخليج غدا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تنتهى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس ، من قبول طلبات 100 راغب فى العمل علي  مهنة سائق مركبة خفيفة ، ومعدلات ثقيلة للعمل لدي شركة للتجارة والمقاولات، بإحدى دولة الخليج ، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلى العمل، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقد بدأت  لجنة الاختبارات الشخصية الموفدة من دولة العمل فى اختيار المتقدمين بطلباتهم تحت إشراف الوزارة .

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 6 ألاف إلي 8 ألاف جنيه مصري تقريبا.

كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 8 ألاف إلي 10 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا  حتي الثالثة عصرا،  إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها  صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة ، وصورة شخصية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.


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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

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