القضاء العسكرى اللبنانى يصدر حكمًا بإعدام 3 إرهابيين

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أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان حكمًا بإعدام 3 إرهابيين هاربين، ومعاقبة متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لإدانتهم بإنشاء تنظيم مسلح يستهدف القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل عناصر من دورية عسكرية تابعة للجيش اللبنانى فى منطقة (بحنين – المنية) بمحافظة لبنان الشمالى فى شهر أكتوبر عام 2014.

وشملت الأحكام فى القضية التى تضم 48 متهمًا وأصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، معاقبة 5 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنتين وإلزامهم بأداء غرامات مالية تراوحت ما بين 500 ألف إلى مليون ليرة لبنانية (الدولار يساوى 1500 ليرة) والحبس لمدة سنة واحدة بحق 15 متهمًا وتغريم 6 منهم 500 ألف ليرة.

كما تضمن الحكم إبطال الاتهامات بحق 4 متهمين لعدم توافر عناصر الجريمة قبلهم، وبراءة متهم واحد مما هو منسوب إليه من اتهامات.

وأدين المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تشكيل مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ونصب كمين لدورية للجيش اللبنانى فى منطقة بحنين - المنية خلال شهر أكتوبر 2014 وقتل عدد من عناصرها ومحاولة قتل آخرين.

كما تضمنت قائمة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجرائم تخريب آليات عسكرية، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.