video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العسكرى اللبنانى يصدر حكمًا بإعدام 3 إرهابيين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:23 ص
القضاء العسكرى اللبنانى يصدر حكمًا بإعدام 3 إرهابيين قوات الجيش اللبنانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان حكمًا بإعدام 3 إرهابيين هاربين، ومعاقبة متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لإدانتهم بإنشاء تنظيم مسلح يستهدف القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل عناصر من دورية عسكرية تابعة للجيش اللبنانى فى منطقة (بحنين – المنية) بمحافظة لبنان الشمالى فى شهر أكتوبر عام 2014.

وشملت الأحكام فى القضية التى تضم 48 متهمًا وأصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، معاقبة 5 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنتين وإلزامهم بأداء غرامات مالية تراوحت ما بين 500 ألف إلى مليون ليرة لبنانية (الدولار يساوى 1500 ليرة) والحبس لمدة سنة واحدة بحق 15 متهمًا وتغريم 6 منهم 500 ألف ليرة.

كما تضمن الحكم إبطال الاتهامات بحق 4 متهمين لعدم توافر عناصر الجريمة قبلهم، وبراءة متهم واحد مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وأدين المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تشكيل مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ونصب كمين لدورية للجيش اللبنانى فى منطقة بحنين - المنية خلال شهر أكتوبر 2014 وقتل عدد من عناصرها ومحاولة قتل آخرين.

كما تضمنت قائمة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجرائم تخريب آليات عسكرية، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر ببيروت يؤكد حرص الدولة على دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان

دفعة ثانية من النازحين السوريين يتحركون من لبنان فى طريق العودة لبلادهم

بالصور.. احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو فى شوارع لبنان

وزير الدفاع اللبنانى: أزمة النازحين السوريين تشكل عبئا كبيرا على لبنان

لبنان: السجن المؤبد والمشدد بحق عناصر لمجموعة مسلحة يقودها إرهابى بارز

عودة 370 لاجئ سورى من لبنان إلى منطقة القلمون الغربى

لبنان

أخبار لبنان

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة