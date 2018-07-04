video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:21 ص
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة محمد بن عبدالله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، أن السنوات المقبلة ستشهد  تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية جدًا فى مصر، فى ظل المقومات الكثيرة التى ستساعد فى تحقيق التنمية المستهدفة، والأهم الإنسان المصرى الذى خلق الحضارة العالمية، مضيفًا: "مصر التاسعة عالميًا فى قطاع التعهيد، وأتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة".

 

وقال، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "Dmc"، إن الإنسان المصرى قدم الكثير، والآن نشهد أول عاصمة إدارية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة ولولا حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكانت فى وضع مختلف.

 

وأشار إلى أن قطاع البرمجيات هو اقتصاد المستقبل، ونسبة نموه فى مصر تزيد عن 13% وهو مؤشر رائع، مؤكدًا أن مصر مقبلة على تغييرات اقتصادية كبيرة، ولديها ميزات تنافسية لقيادة المنطقة وخاصة سوق البرمجيات عالميًا، وتتصدر المنطقة فى القدرات البشرية.

 

وذكر أن المستثمر الإماراتى هو أكبر المستثمرين فى مصر، ويؤمن بهذا البلد، وأنها تمتلك سوقًا واعدة ومستقبل به معدلات نمو عالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المستقبل الإماراتى: مدرس مصرى غير حياتى وهو سبب نجاحى

فيديو.. وزير المستقبل بالإمارات: مسبار "الأمل" الإماراتى يصل المريخ 2021

محمد بن عبدالله القرقاوى

وزير شئون مجلس الوزراء الاماراتى

أسامة كمال

برنامج مساء DMC

برنامج مساء دى ام سى




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة