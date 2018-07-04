"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

كتب محسن البديوى

أكد محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، أن السنوات المقبلة ستشهد تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية جدًا فى مصر، فى ظل المقومات الكثيرة التى ستساعد فى تحقيق التنمية المستهدفة، والأهم الإنسان المصرى الذى خلق الحضارة العالمية، مضيفًا: "مصر التاسعة عالميًا فى قطاع التعهيد، وأتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة".

وقال، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "Dmc"، إن الإنسان المصرى قدم الكثير، والآن نشهد أول عاصمة إدارية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة ولولا حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكانت فى وضع مختلف.

وأشار إلى أن قطاع البرمجيات هو اقتصاد المستقبل، ونسبة نموه فى مصر تزيد عن 13% وهو مؤشر رائع، مؤكدًا أن مصر مقبلة على تغييرات اقتصادية كبيرة، ولديها ميزات تنافسية لقيادة المنطقة وخاصة سوق البرمجيات عالميًا، وتتصدر المنطقة فى القدرات البشرية.

وذكر أن المستثمر الإماراتى هو أكبر المستثمرين فى مصر، ويؤمن بهذا البلد، وأنها تمتلك سوقًا واعدة ومستقبل به معدلات نمو عالية.