القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى زفتى

الغربيه - محمد طارق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، و26 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالغربية.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز شرطة زفتى والقوة المرافقه له، من ضبط "شحاته آل ال" 42 سنه عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، 26 تذكرة هيروين هاتف محمول ومبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار والسلاح بغرض الدفاع عن النفس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.