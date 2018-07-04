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العثور على سيارة و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:48 ص
العثور على سيارة و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية داخل دوائر مركز القنطرة غرب، والقصاصين، وأقسام ثان وثالث الإسماعيلية، على سيارة و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، لتفقد الحالة الأمنية، تم العثور على السيارة رقم 63954 ملاكى الشرقية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4266 لسنة 2018 جنح قسم ثان اللإسماعيلية، عن بلاغ "مجدى إبراهيم إسماعيل"45 عاما، مقاول ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

كما عثر ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية على الدراجة النارية رقم 28313 الإسماعيلية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2791 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "ماهر عبدالباقى عبدالرحمن" 59 عاما عامل بشركة أدوية مقيم دائرة مركزالإسماعيلية .

وعثر ضباط مباحث مركز القصاصين، على الدراجة النارية رقم 200619 الإسماعيلية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1619 لسنة 2018 جنح مركز القصاصين، عن بلاغ "حسن محمد سلمى"41 عاما مزارع ومقيم دائرة مركز أبوصوير، كما عثر ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية على الدراجة النارية رقم 103484 الإسماعيلية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4487 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية عن بلاغ "محمد أشرف إبراهيم" 27 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

كما تمكن ضباط مباحث القنطرة غرب من العثور على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبالكشف الفنى عن بصمتى الشاسيه والموتور، تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3678 لسنة 2018 جنح مركز القنطرة غرب، عن بلاغ "على محمد فهيد" 26 عاما، موظف بشركة المياه، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

تم التحفظ على الدراجات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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