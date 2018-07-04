السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى البدرشين دون إصابات
الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:58 ص
حريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية فى البدرشين دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالبدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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