السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى البدرشين دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية فى البدرشين دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالبدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.