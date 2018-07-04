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السيد القصير: 56 فائزا فى السحب الأول لجوائز شهادة أمان بالبنك الزراعى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:16 م
السيد القصير: 56 فائزا فى السحب الأول لجوائز شهادة أمان بالبنك الزراعى السيد القصير رئيس البنك الزراعى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن عملية سحب  جوائز شهادات "أمان المصريين " فى السحب الأول أسفرت عن فوز 200 من عملاء البنوك الأربعة المشاركة فى هذه الشهادة، مشيرا إلى أن نصيب الفائزين من عملاء البنك الزراعى فى السحب الأول للشهادة بلغ  56 فائزا بفروع البنك بعدد من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ( الفيوم ، بنى سويف ، قنا ، أسوان ، المنيا ، سوهاج ، الوادى الجديد ، الغربية ، الدقهلية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، كفر الشيخ ، المنوفية) . وتبلغ قيمة الجائزة الواحدة  10000جنيها (عشرة ألاف جنيه ) تمنح للعملاء الفائزين.

يذكر أن شهادة"أمان المصريين" كانت البنوك العامة قد بدأت فى اصدارها فى مارس الماضى تحت مظلة البنك المركزى المصرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة، ويتسفيد منها المصريون فى الفئة العمرية من 18/59 عاما ، وتترواح قيمتها بين 500 حتى 2500 جنيه، وتوفر الحماية التأمينية فى حالةالوفاة الطبيعية أو الحوادث.

 وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى أن البنك قد حقق نجاحا ملحوظا فى بيع شهادة "أمان المصريين" باجمالى 161 ألف شهادة بقيمة إجمالية قدرها 177 مليون جنيه، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تبلغ 1210 فرعا، والتى تمكن البنك من الوصول الى كافة فئات المجتمع المصرى فى قرى ومدن المحافظات المختلفة بالوجهين البحرى والقبلى، وبفضل التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ولا سيما المجلس القومى للمرأة، حيث جاء البنك الزراعى المصرى فى مقدمة البنوك الأكثر مبيعا لشهادات أمان على مستوى المرأة.

واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى تصريحه بالتأكيد على أن الأرقام التى حققها البنك فى مجال مبيعات شهادة الأمان منذ طرحها وحتى الآن ، تعكس نجاح البنك فى تنفيذ سياسة الشمول المالى التى وجهت بها القيادة السياسية،  لدمج كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات البسيطة فى العمل المصرفى تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة  فى كافة ربوع الوطن.

وأوضح رئيس البنك أن البنك يسعى إلى تنويع الخدمات البنكية التى يقدمها لعملائه تحقيقا لهذا الهدف.


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البنك الزراعى

شهادة امان

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السيد القصير




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