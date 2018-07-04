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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:15 م
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السجن 35 عاما فى انتظار المتهمين بحريق أوكلاند الأمريكية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:48 م
السجن 35 عاما فى انتظار المتهمين بحريق أوكلاند الأمريكية الشرطة الأمريكية -أرشيفية
(أ ف ب)
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دفع المشتبه بهما بعدم الاعتراض على تهم القتل غير العمد فى كارثة حريق هائل أودى بحياة 36 شخصا فى مستودع متداع كان يستخدم لإقامة حفلات وكمساكن رخيصة للفنانين الشبان.

والحريق الذى اندلع فى ديسمبر 2016 فى أوكلاند كان أحد أسوأ حرائق الأبنية فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور حكم بالسجن عليهما الشهر المقبل.

والمتهمان هما ديريك المينا (48 عاما) مستأجر المبنى المعروف محليا بـ"جوست شيب" (سفينة الأشباح) وماكس هاريس (28 عاما) الذى ساعده فى إدارته. وتقول السلطات أن الرجلين سمحا عن علم بتعريض الأشخاص لخطر النار.

ومعظم الذى قضوا كانوا يقيمون حفلة فى الطابق الثانى الذى كان مزودا بمخرج طوارئ وحيد، ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وخلال جلسة الثلاثاء ردد المشتبه بهما عبارة "لا اعتراض" بعد قراءة أسماء جميع الضحايا وعددهم 36، بحسب ما ذكرته تقارير اخبارية.

ونقلت نيويورك تايمز عن تيريزا درينيك، مساعدة المدعى العام لمقاطعة الأميدا "قاما بتصرف طائش الأمر الذى تسبب بوفاة 36 رجلا وامرأة".

وأضافت أنه "مع دفوعهما اليوم فإنهما لا يتحملان المسؤولية فحسب بل يعتبران مذنبين فى كل التهم الـ36".

وقالت إنه لو تمت محاكمتها لوصلت العقوبة القصوى إلى السجن 35 عاما.

ولكن بموجب الصفقة يتوقع الآن أن يحكم على المينا بالسجن 6 سنوات إضافة إلى 3 سنوات من الإفراج المشروط، فيما يتوقع الحكم على هاريس بالسجن 6 سنوات مع الإفراج المشروط لأربع سنوات.


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