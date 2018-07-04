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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:25 م
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الزراعة: تصدير 1000 شتلة رمان و 669 طن تقاوى برسيم وذرة لـ 6 دول

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:03 م
الزراعة: تصدير 1000 شتلة رمان و 669 طن تقاوى برسيم وذرة لـ 6 دول الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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اعتمد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، موضحا انه تم تصدير 1000 شتلة رمان إلى تايلاند من صنف وندرفل، بالإضافة إلى تصدير ذرة مكانس بإجمالى 10 طن إلى الإمارات العربية المتحدة، وتصدير 8.5 طن تقاوى محاصيل حقلية تضم البرسيم الحجازى والذرة الشامية الصفراء من الهجين الثلاثى، ليصل إجمالى صادرات مصر من التقاوى الأسبوع الماضى 669 طنا وفقا لاشتراطات الأسواق الدولية لعدد 6 دول فقط.
 
وأوضح تقرير أصدرته الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، بوزارة الزراعة، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 653 طنا من تقاوى البرسيم المصرى والذرة الشامية وهجين ثلاثى 352 لعدد من الدول وهى الكويت والإمارات وباكستان وبلغاريا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الموافقة على الصادرات الزراعية لهذه المنتجات تتم وفقا لمعايير الصحة النباتية وتتم من خلال إصدار شهادات صحية من الحجر الزراعى توضح خلوها من الآفات والأمراض التى تمنع التصدير إلى الخارج.
 

 


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